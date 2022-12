Instagram potenzia gli strumenti di recupero degli account e introduce nuove spunte blu

Libero Tecnologia

i Gruppi. Le chat di gruppo susono una delle funzioni più apprezzate e Meta leoffrendo la possibilità di creare i Profili di Gruppo da dove condividere post e ...... fonte di ulcere o di bottiglie di prosecco stappate, di stories die di avanzamenti di ... perché mette in guardia, ma allo stesso tempoancora di più la bellezza del fare libri. ... Instagram: le nuove funzioni stravolgono l'app Instagram per il 2023 lancia nuove funzioni come le Candid Stories che ricordano la spontaneità di BeReal o le Note per condividere messaggi brevi.Il settore delle comunicazioni satellitari sta vivendo una nuova stagione di investimenti e sviluppo tecnologico. E l'Unione europea vara il nuovo progetto Connectivity ...