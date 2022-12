Instagram diventa sempre più BeReal per abbattere la concorrenza | imperdibili novità

Leggi su inews24

(Di giovedì 15 dicembre 2022)improvvisamente ha sfondato i mercati dei social network proponendo un nuovo tipo di format che ha fatto impazzire tutti In Italia non è così diffuso come in altre parti del mondo, ma pian piano si sta espandendo a macchia d’olio e questo preoccupa particolarmente l’app della Facebook & Inc. che immediatamente deve provvedere a L'articolo proviene da Inews24.it.