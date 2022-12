Influencer finanziari | otto guru sono stati accusati di una truffa milionaria

La Stampa

La Securities and Exchange Commission (Sec), l'autorita' di vigilanza dei mercatistatunitensi, ha accusato 8 '' di aver manipolato il mercato, usando i loro account su Twitter e Discord. Si tratterebbe di una frode da 100 milioni di dollari contro investitori ...Gli investimenti produttivi,e pubblicitari di società statali e non statali legate al ... testate giornalistiche, istituzioni culturali, think tank, opinion leader,e qualunque ... Gli sceriffi di Wall Street contro gli influencer della finanza: “Stanno manipolando il mercato” Dal follower che adora al fan che paga, fino al “money pig” che si fa spennare. Viaggio nel mondo della dominazione virtuale ...Se il riassetto andrà in porto, il futuro socio andrà al controllo, ma l’influencer - che dovrebbe andare in minoranza - punta a mantenere ampi poteri ...