Indiana Jones e la Ruota del Destino | Karen Allen tornerà nel sequel? Ecco la risposta dell' attrice

(Di giovedì 15 dicembre 2022), interprete di Marion Ravenwood in ben due film di, ha anticipato ai fan sulla possibilità di un suo ritorno nel quinto capitolo,e ladel. I fan storici diricorderanno con grande piacere il personaggio di Marion Ravenwood (), apparso e in- I predatori'arca perduta e ine il regno del teschio di cristallo. In molti si sono chiesti se apparirà anche nel quinto capitolo,e ladel, e ...

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

pintereste i predatori dell'arca perduta (1981) Quando si parla di film d'avventura la mente va quasi subito a pensare a, l'esploratore per antonomasia portato sul ...Senza parlare dei virtuosismi con la macchina da presa che ci riportano ad azioni in stile. Ma il nostro guarda affettuosamente anche al western di John Ford Tutto in una tenerissima ... Indiana Jones e la Ruota del Destino: ci sarà anche Karen Allen Karen Allen, interprete di Marion Ravenwood in ben due film di Indiana Jones, ha anticipato ai fan sulla possibilità di un suo ritorno nel quinto capitolo, Indiana Jones e la Ruota del Destino.Quando si ha bisogno di qualcosa che regali grandi emozioni, diverta e tenga incollati allo schermo non c’è niente di meglio di un buon film d’avventura. Parliamo di un genere che probabilmente ha vis ...