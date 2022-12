India | la strage del liquore avvelenato | 31 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Almeno 31 persone sono morte e altre 20 sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni dopo aver presumibilmente bevuto liquori contaminati venduti senza autorizzazione in tre villaggi del distretto di Saran, nello Stato del Bihar, nell'orientale. Una zona dove è vietata la produzione, la vendita e il consumo di liquori. I decessi sono stati segnalati in un ospedale gestito dal governo distrettuale, dove i malati sono stati portati dalle loro famiglie per le cure. La vendita e il consumo di liquori sono stati vietati nello stato di Bihar nel 2016 dopo che gruppi di donne hanno condotto una campagna contro i lavoratori poveri che spendevano i loro magri guadagni per bere. Un ufficiale di polizia ha fatto sapere che molti dei 20 ricoverati hanno perso la vista. Leper alcol prodotto illegalmente sono comuni in, ...