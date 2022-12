In prestito dal Napoli al Bari | Convocato da Mancini con l’Italia!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo la doppia delusione riguardante la mancata partecipazione al Mondiale della Nazionale Italiana, il Ct, continua il processo di ripartenza. Il tecnico infatti, ha indetto uno stage dove saranno presenti calciatori di Serie B, Serie A e vari campionati esteri. Martedì 20 e giovedì 22 dicembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si raduneranno i gruppi selezionati, divisi tra martedì e mercoledì mattina per i giocatori di Serie B, e mercoledì pomeriggio e giovedì mattina per i giocatori di Serie A e dall’estero, in modo da tornare disponibili nelle proprie squadre per prepararsi alla ripresa dei campionati. Nella lista appare il nome del giocare di proprietà del, Folorunsho. La Nazionale al ‘Diego Armando Maradona’: Giovedì 23 marzo va in scena Italia-Inghilterra! Lo stage rappresenterà un ulteriore step per ...