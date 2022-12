In modo strutturale Migranti | la Meloni striglia l' Europa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "La vicenda migratoria va affrontata in, faremo la nostra parte", è lata di Giorgiaa margine del Consiglio Ue. Parole pesanti anche sul tema energia: "Mi aspetto che si faccia un passo avanti, credo che la questione energetica sia una questiona rilevante. In questo Consiglio europeo siamo chiamati a confermare il sostegno all'Ucraina. Credo che questo Consiglio europeo abbia le carte in regola per fare passi avanti".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il Sole 24 ORE

Forza Italia non è intenzionata in alcunad arretrare nella battaglia sull'innalzamento delle ... Tra le voci principali in agenda ci sono la questione energetica , la riformadel ...... soprattutto a margine, inche sono sicuro che nel corso del tempo si troverà una soluzione ... 15 dic 09:25 Migranti, Meloni: affrontare il tema sul piano'Sono molte le materie ... Meloni al Consiglio Ue: "Faremo la nostra parte, tema migranti da affrontare in modo strutturale" - Il Sole 24 ORE (Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2022 "La vicenda migratoria va affrontata in modo strutturale, faremo la nostra parte", le parole di Meloni a margine del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vist ...Agostino Piccinali, presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo afferma: "Senza misure strutturali, dalla vera riduzione dell’incidenza fiscale sul costo del lavoro, alla semplificazio ...