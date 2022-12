In Italia 5 000 imprese competitive | il 7% del totale

... in modo da raggiungere, in qualche modo, l'obiettivo dei 1.euro, previsto per fine legislatura. Tommaso Foti , capogruppo di Fratelli d'alla Camera spiega che " ci vuole una copertura pari ......7% degli operatori (97,2% micro e 2,5% piccole); nei piccoli Comuni italiani con meno di 5.... pari all'83% del totale; la presenza di imprese femminili inè superiore nelle micro e piccole ...Nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile nei siti di Hitachi a Reggio Calabria, Napoli e Pistoia. Hitachi Rail e A2A hanno siglato un accordo, della durata di 20 anni con l ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-324f429f-1b81-8cc9-b7e7-a479bc4441 ...