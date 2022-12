(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 160 partecipanti tra, Ambasciatorini erientali in, rappresentanti del mondo istituzionale e delle, hanno preso parte all’Assemblea Pubblica di Confindustria Ass& Mediterraneo dal titolo “Il ritmo dell’e la strategia del. Tendenze al 2030”, tenutasi questa mattina a Roma, nella sede di Confindustria nazionale. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale e sugli scenari economici e geopolitici che si prospettano al 2030. Oltre a un confronto sul ruolo chegiocheranno nello scacchiere geopolitico internazionale, il focus è stato centrato sulle ...

Qui News Pisa

vertice mi aspetto che si faccia un passo avanti sulla questione energetica , estremamente ... che si teme possa generare "effetti distorsivi e discriminatori verso leeuropee" ed i rischi ...ha natura negoziale tra le organizzazioni di rappresentanza dellee dei lavoratori ed è costituito come ente no profit.1° aprile 2022 si è aperto ai liberi professionisti e ai ... Imprese, Dal Checco “Italia sia protagonista in Africa e Medio Oriente” Una fondazione emanazione della Camera di Commercio di Parma della cui utilità per le imprese della nostra regione si nutrono dei dubbi. Il Direttore generale della Confcommercio Marche Nord Amerigo V ...ROMA (ITALPRESS) – Oltre 160 partecipanti tra imprese, Ambasciatori africani e mediorientali in Italia, rappresentanti del mondo istituzionale ...