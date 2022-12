Ilary Blasi e Bastian | prima vacanza da sogno | ecco l’hotel di lusso

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Fuga d’amore per, durante il ponte dell’Immacolata. Ormai la coppia ex Pupone e Lady Totti non esistono più. Entrambi hanno voltato pagina e infatti Francesco ora convive con Noemi Bocchi mentre, la sua nuova fiamma di origine tedesca, sono in, concedendosi un po’ di intimità, durante il ponte dell’8 dicembre. Attualmente un clima di serenità come se i brutti momenti vissuti pochi mesifossero stati spazzati via. Si può parlare di una tregua anche se ancora si è solo all’inizio per quanto riguarda la separazione. Nonostante questo l’ex calciatore è ottimista e Il Corriere della Sera ha riportato una sua frase, pronunciata negli spogliatoi post-partita: “mi costerà un sacco ma si sistemerà ...