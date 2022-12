Globalist.it

... richiama in una nota il Dicastero per il Servizio della Carità, ricordando anche che qualche giorno fa, l'Elemosineria apostolica aveva lanciato una raccolta per inviare o portare ingli ...Nei Pride e al. E sempre e ovunque con tutto l'impegno e la gratitudine possibili'. Così Cristina D'Avena ,Instagram, ha replicato alle furenti polemiche che ieri l'hanno travolta, ... Il Vaticano dà il via alle offerte online per comprare magliette termiche per gli ucraini Secondo quanto riportato dal sito americano "The Daily Wire", una società italiana vendeva i diritti di licenza sulle opere d'arte senza però avere l'autorizzazione della Santa Sede ...Mille e 500 fortunati. Ci sono a Roma 1.500 vigili urbani che hanno in mano la mitologica tessera del Vaticano quella che consente di varcare le mura della Città Leonina e andare a fare ...