Il sogno Marocco Maxi schermi e bandiere in piazza Poi solo la delusione

...alle semifinali solo tre non appartenevano alle confederazioni europea o sudamericana ma poche erano riuscite ad attirare così tanta simpatia e passione da così tanti paesi come il. Se è ...La speranza e l'illusione, che si spengono con i gol della Francia. La serata più lunga dei tifosi marocchini. Mezzo milione solo in ...Si spegne il sogno del Marocco. La Francia va a caccia del bis". Questo è il titolo riservato in prima pagina oggi dal Corriere della Sera alla seconda semifinale dei ...La speranza e l’illusione, che si spengono con i gol della Francia. La serata più lunga dei tifosi marocchini. Mezzo milione solo in Italia ...