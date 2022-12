Il Senato americano vieta TikTok sui dispositivi dei funzionari pubblici

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Mercoledì ildegli Stati Uniti ha approvato all’unanimità una legge che impedisce ai dipendenti federali di utilizzaresuiin dotazione al governo. Diventerà ufficiale solo dopo il passaggio alla Camera, che è ampiamente probabile in virtù del supporto bipartisan per la misura. Almeno sei Stati Usa e le Forze armate avevano già preso provvedimenti per impedire ai dipendenti di installaresuigovernativi, mentre l’Indiana ha appena citato l’app in giudizio riguardo al trattamento dei dati. Il timore crescente dei lawmaker è che, di proprietà della società cinese ByteDance, raccolga quantità massicce di dati personali dei cittadini statunitensi e li metta a disposizione di Pechino, che a sua volta può avvalersene per operazioni di ...