Il ritorno dei Krampus semina disinformazione

(Di giovedì 15 dicembre 2022) di Simone Fontana Ogni anno nel mese di dicembre, puntuale come lo shopping natalizio e i gruppi WhatsApp sull’organizzazione del Capodanno, un demone vecchio di 500 anni torna a infestare il dibattito pubblico italiano. Stiamo parlando del, una figura folkloristica della tradizione natalizia centro-europea e particolarmente popolare in Italia in alcune regioni del nord che, a causa della sua storia (e delle sue fattezze), è da tempo diventato uno dei bersagli preferiti della. Secondo qualcuno, sarebbe l’autore di numerosi omicidi nel corso degli anni Novanta, per altri un simbolo utilizzato dai trafficanti internazionali di bambini. Per la maggior parte delle persone, invece, ilè semplicemente un elemento fondamentale delle festività natalizie, ma persino in quelle vesti il popolare demone ...