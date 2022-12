Il Real Madrid dà il permesso a Benzema di andare in Qatar per la finale del Mondiale As

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Karimpotrebbe essere inper stare al fianco della Francia durante ladelcontro l’Argentina. Ilnon porrebbe ostacoli alla sua partenza, dipende tutto da lui. Lo scrive As. Se Karim decidesse di essere allo stadio Lusail, domenica, e se la Francia vincesse la Coppa del Mondo, aggiungerebbe una stella ai suoi record. As scrive: “Karim, escluso dalla Coppa del Mondo all’ultimo minuto a causa dell’infortunio, ha ildeldi recarsi inper assistere allatra Francia e Argentina. La decisione spetterà a Karim, visto che ilnon opporrebbe ostacoli”. Ieri, in ...

