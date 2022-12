Il Qatargate si allarga al Marocco e riguarda i migranti | 60 gli eurodeputati a libro paga Il punto sull’inchiesta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sia macchia d’olio lo scandalo dele arriva fino in. C’è anche la prima confessione, quella di Francesco Giorgi, compagno di Eva Kaili e assistente del deputato europeo del Pd Cozzolino: ha ammesso di avere preso le mazzette perché aveva bisogno di soldi. «Ho fatto tutto per soldi di cui non avevo bisogno». Una spy story che coinvolge i servizi delLa vicenda assume ormai i contorni di una spy story: anche i servizi segreti delentrano in ballo. Oggi è Repubblica a ricostruire la vicenda. “Tutto allora nasce cinque mesi fa. Gli 007 belgi, assistiti da altri servizi europei, vengono a conoscenza che c’è una «rete» che lavora «per conto» dele del Qatar. L’atto messo adalla procura di Bruxelles mostra una ...