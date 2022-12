(Di giovedì 15 dicembre 2022) Con una maggioranza plebiscitaria di 541 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti, ilha approvato una risoluzione per sospendereparlamentare che riguardi il. Una decisione presa alla luce dello scandalo che ha travolto l’istituzione Ue per le presunte tangenti pagate da rappresentati dello Stato del Medio Oriente per tutelarne gli interessi a Bruxelles e Strasburgo. Il testo approvato contiene la posizione ufficiale assunta dalin prima battuta, quando le prime notizie di sequestri e arresti cominciarono ad emergere: “Denunciamo nei termini più duri possibili il presunto tentativo deldi influenzare parlamentari, ex parlamentari e funzionari tramite un’operazione di corruzione”. In particolare è rimandata ...

TPI

... e qualcuno un poco più in là, che giocano a pallone: tacco, punta, finta, la pallae ...16/12 Sabato 17/12 Domenica 18/12 Lunedì 19/12 Martedì 20/12 Mercoledì 21/12 CALCIO - MONDIALI20:...... visto chela tappa di Imola al Gran Premio dell'Emilia Romagna , dove nell'ultimo anno si era disputata la prima Sprint stagionale. Le nuove location sono Azerbaijan, Belgio,e Stati ... Il Qatar sparisce dal Parlamento europeo: sospesa qualsiasi discussione in Aula sul Paese Ieri sera nella prima semifinale del mondiale Croazia domata dai sudamericani, un perentorio 3-0 che non permette repliche. Ora sale l'attesa per ...In conferenza stampa la presidente non risponde a chi chiede se la magistratura si sia fatta viva anche con la commissione oltre che col Parlamento: “Chiederò ...