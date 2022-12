Il prossimo anno Alfonso Signorini | l' orrore per questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Perché gli haters non vmai in ferie? Perché, come direbbe qualcuno, la mamma dei cretini è sempre incinta. Proprio così, inutile fare altri giri di parole., conduttore del Grande Fratello Vip e direttore di Chi, è stato bersagliato dagli haters per aver pubblicato unain alta quota, a Cortina d'Ampezzo. Il conduttore si è concesso qualche ora di relax. Nulla di più. Tutto normale. Ma una parte del pubblico, minore e molto irrilevante, si è scagliata contro di lui con dei commenti assurdi. «Rilassati, tanto ilil Gf te lo sogni, ti cacciano», scrive un utente. Senza prove di quello che dice. E poi: «Con il chachet del Gf si diverte». A proposito di guadagni: cosa c'è di male nel godersi qualche ore in montagna? E' pure giusto che ...