Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 15 dicembre 2022 | una scoperta inaspettata

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Stefania e Marco catalizzeranno l'attenzione al, come segnalano ledi oggi 15. I due innamorati hanno deciso di lasciare Milano insieme per trasferirsi in America, dove il giovane ha ricevuto una vantaggiosa proposta di lavoro come corrispondente. Tuttavia, la crisi sopraggiunta tra Veronica ed Ezio ha spinto la Colombo a valutare di annullare la sua partenza per stare accanto alla propria famiglia in un momento così difficile. Ezio e Veronica, in particolare, hanno iniziato a discutere quando l'uomo ha annunciato alla sua compagna di aver deciso di accettare un prestito da parte di Gloria per avviare un'attività imprenditoriale e mettersi finalmente in proprio. La Zanatta, dopo aver anche visto Ezio abbracciare la sua ex moglie per ...