Il paese di 88 abitanti riceve 20 milioni per la valorizzazione del territorio Il sindaco | Ecco cosa faremo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Di sicuro è uno dei paesi più piccoli non solo in Piemonte ma anche in tutta Italia. Ma con i suoi 88, Elva, in provincia di Cuneo potrebbe, almeno sulla carta, diventare uno dei più ricchi. ...

Avvenire

"Il progetto universitario - spiega il sindaco - non sarà limitato a Elva ma vuole coinvolgere l'intera valle, le valli vicine e aglidelle montagne che vorranno approfittarne". Spendere 20 ...Il nostro, dunque, è unsempre più vecchio. L'età media si è innalzata di tre anni rispetto ... Morterone (in provincia di Lecco) quello più piccolo (con appena 31). 'Il decremento di ... Istat: Italia sempre più vecchia. Popolazione in calo, sempre meno nascite L'attrice scende in campo a sostegno delle popolazioni che hanno dovuto lasciare il calore della propria casa a causa di guerre e soprusi, tra Ucraina, Afghanistan e Siria ...Dai tour a base di fondute svizzere, al Cocktail Weekend di Cortina: ecco gli appuntamenti enogastronomici da non perdere nei mesi di dicembre e gennaio ...