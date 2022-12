Il messaggio del presidente Sgueglia | “Crediamo in questo roster | insieme risaliremo E sulla marcianisanità…”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) DinoUna sconfitta, quella di mercoledì pomeriggio nel recupero della quarta giornata contro Palmi, che lascia il Volley Marcianise in penultima posizione. IlDinolancia uninequivocabile non solo ai giocatori ma a tutto l’ambiente marcianisano: “In queste settimane si parla tanto di marcianisanità ma in tanti salgono sul carro quando si vince e quando le cose cambiano scendono immediatamente o scappano. Credo che il concetto di marcianisanità sia inappropriato per tutti coloro che non dimostrano attaccamento alla squadra della propria città. Alla fine ci ritroviamo da soli a lottare con ogni forza. Al di là del ko di mercoledìfortemente nei nostri ragazzi. E’ un momento delicato visti gli infortuni di Vacchiano e Gavino che saranno a lungo ...