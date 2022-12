Il Liverpool è ottimista sul ritorno anticipato del previsto della stella chiave

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Si dice che ile il suo staff medico siano ottimisti suldi Diogo Jota in vista delle sfide di Champions League dei Reds con il Real Madrid a febbraio. L’attaccante è stato messo da parte nelle fasi finalivittoria per 1-0 contro il Man City il 16 ottobre, a causa di un infortunio al polpaccio pochi minuti prima del fischio finale. Il nazionale portoghese non ha più giocato con i Reds da allora e di conseguenza ha perso l’intera Coppa del Mondo in Qatar. La data diiniziale di Jota era fissata per la fine di gennaio o l’inizio di febbraio e ha viaggiato con il restosquadra dela Dubai per il ritiro di metà stagione, dove sta continuando la sua riabilitazione. Giornale portoghese Oh Jogo ...