Il laureato film stasera in tv 15 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilè ilin tv giovedì 152022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola di Mike Nichols ha come protagonisti Anne Bancroft e Dustin Hoffman. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Graduate GENERE: Commedia, Drammatico, Sentimentale ANNO: 1967 REGIA: Mike Nichols: Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton, Elizabeth Wilson, Brian Avery, Walter Brooke, Norman Fell, Alice Ghostley, Marion Lorne, Richard ...