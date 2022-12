Il green ha rotto | il documentario gretino della Ocasio-Cortez non se l’è guardato nessuno

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic — Il politicamente corretto in ogni sua forma ed espressione è incompatibile con l’intrattenimento cinematografico, perché al cinema la gente ci va per divertirsi, non per farsi inculcare nozioncine moraleggianti con il ditino alzato: decine di flop a tema stanno lì a dimostrarlo. Sarà per questo che quando abbiamo appreso da Fox News che ilsul cambiamento climaticorappresentante dem di New York Alexandriaha fatto registrare un colossale flop, generando un guadagno di 80 dollari per sala, non ci siamo stupiti. Ilfa flop La pellicola, To the End, è stata girata nell’arco di quattro anni e segue le orme di quattro giovani donne mentre cercano di ...