Il governo Meloni non ratifica il Mes

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilnon ha ancorato la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) noto anche come “fondo salva Stati”. L’Italia è rimasto l’unico Paese dell’eurozona a non aver ancorato la riforma del fondo Salva Stati e di conseguenza il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per accertarsi delle intenzioni delitaliano a riguardo. Un mese fa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva detto di voler aspettare la decisione della Corte costituzionale tedesca riguardo un ricorso presentato da alcuni deputati tedeschi. La risposta di Giorgetti a Marattin sul Mes Nonostante la Consulta tedesca abbia approvato ladel Mes, Giorgetti però ha risposto all’interrogazione ...