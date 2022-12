Il governo davanti al muro del Mes | fare retromarcia o avanzare spediti?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Dopo il via libera della Corte costituzionale tedesca, è rimasta solo l’Italia a non approvare la riforma del Mes e speriamo che anche l’Italia la ratifichi a breve”, ha dichiarato Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte dopo la comunicazione delle decisioni di politica monetaria della Bce, anche perché la riforma del Mes è parte integrante del completamento dell’Unione bancaria. Lo spread sale sopra i 205 punti e ilprotesta: “Non ho capito il regalo di Natale che la presidente Lagarde ha volutoall’Italia”, dice il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ma la responsabilità è del, che non doveva mettere l’Italia in questa posizione. L’auspicio di Lagarde arriva dopo le dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che in Parlamento ha bocciato la riforma del Fondo salva stati, a ...