Il fiasco della vendita di land NFT di Crypto com

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Una delle operazioni più attese dell’anno dagli investitori cripto e dagli appassionati, la grandediNFT targata.com lanciata nelle scorse settimane, nome in codice “Loaded Lions”, ha deluso la stragrande maggioranza degli utenti. Per i molti che avrebbero avuto un diritto di prelazione, almeno stando ai termini e alle regole dell’iniziativa, l’esperienza è stata un incubo. Transazioni negate per inspiegabili motivi tecnici e caricamenti al rallentatore hanno infatti fatto infuriare i clienti, con la piattaforma che avrebbe già messo a punto un piano per accontentarli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.