Il cigno nero | Darren Aronofsky sta lavorando a un musical tratto dal film

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha svelato che è al lavoro per adattare il suoIlin un, progetto che potrebbe arrivare a Broadway. Il, uno deipiù apprezzati diretti da, potrebbe diventare undestinato ai teatri. Il regista, durante la promozione di The Whale, ha infatti parlato del possibile progetto, ammettendo inoltre che l'ipotesi che diventi una realtà non è molto remota.ha dichiarato: "Stiamo cercando di realizzare ildi Il". Il regista, alla domanda riguardante Broadway come il possibile obiettivo di una ...

Il cigno nero: Darren Aronofsky sta lavorando a una versione musical dell'horror con Natalie Portman Darren Aronofsky ha svelato che è al lavoro per adattare il suo film Il cigno nero in un musical, progetto che potrebbe arrivare a Broadway.Il cigno nero, noto lungometraggio diretto da Darren Aronofsky, a detta dello stesso regista diventerà un musical, al quale sta lavorando.