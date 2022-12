Il cavo si stacca dalla giostra | panico a Londra

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un malfunzionamento delladi Hyde Park apoteva trasformarsi in una strage. In un video pubblicato sui social si vede un ...

Un malfunzionamento della giostra di Hyde Park a Londra poteva trasformarsi in una strage. In un video pubblicato sui social si vede un ...E' successo all'Hyde Park Winter Wonderland della capitale ...Il terrificante video di un incidente alle giostre è diventato virale su TikTok ricevendo decine di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Nelle immagini si vede il cavo ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...