Agenzia ANSA

L'ex mastino dell'Eurogruppo, il tedesco Wolfgang Schaeuble,in questi giorni i 50 anni da parlamentare della Cdu. E oggi è stato ila festeggiare l'erede mancato di Helmut Kohl, che ha avuto in sorte di amministrare per molti anni il Paese, ...Quando si parla di tregua natalizia, va ricordato che in Occidente il Natale siil 25 ...ha raggiunto alcun obiettivo in Ucraina' ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz al, ... Il Bundestag celebra i 50 anni di Schaeuble da parlamentare - Europa L'ex mastino dell'Eurogruppo, il tedesco Wolfgang Schaeuble, celebra in questi giorni i 50 anni da parlamentare della Cdu. (ANSA) ...