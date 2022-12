Il bambino scomparso con il nonno intercettato | il ritrovamento tragico

L'Arcivescovo ritiene tuttavia che lo spirito del Natale non sia, anche se la ... Breton - che, come gli umili pastori di Betlemme, gioiscono spiritualmente per ilappena nato nella ...... il comico ha parlato del senso di colpa che prova nei confronti di suo padre,quando lui ... Anche daero vivace ma non parlavo. Il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo ...Lieto fine, dopo ore d'ansia a Piacenza. È stata ritrovata la bambina di 11 anni di nome Sofia di cui non si avevano notizie dal primo pomeriggio di oggi, quando era uscita da ...La famiglia stava pregando da giorni per un miracolo ma alla fine il piccolo Daniel non ce l'ha fatta. Il bambino di 22 mesi scomparso insieme al nonno ...