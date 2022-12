Il balletto di Mercoledì arriva anche al Grande Fratello Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La serie in onda su Netflix,, sta spopolando dappertutto. Dopo essere divenuta la serie del momento e dopo aver appreso il coming out fatto da uno dei protagonisti della medesima, Hunter Doohan, ildivenuto virale sul web, ha contagiatoi Vipponi nella casa delVip 7 (e non solo). Ecco i dettagli in merito a quanto accaduto. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 Il tormentone del ballo dinella casa del GF Vip 7 Il “ballo” disulle note di Bloody Mary di Lady Gaga è diventato talmente così virale che non solo ha contagiato il conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, ma...