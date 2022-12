I supermercati e i negozi che scioperano il 24 e il 31 dicembre

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ultimi acquisiti di Natale a rischio per lo sciopero diil 24 e il 31. Il sindacato Usb (Unione sindacale di base) ha proclamato uno sciopero dalle 17 fino a fine turno per i lavoratori del commercio e della...

TuttOggi

Terni, focus su commercio: preadottato il documento di programmazione delle attività commerciali, secondo le linee guida del DUP La Giunta comunale ha preadottato ieri, 14 dicembre , il documento di ....../ giorno per giorno cambia pelle,/ ma iper intanto,/ chiudono continuamente. Aprono i bar ... La spesa si può fare,/ nei mega,/ o nei centri commerciali,/ dove si trova ogni cosa. Lì ... Terni, come sarà il commercio nel futuro | Supermercati, industria e negozi EG Group, 7 miliardi di sterline di fatturato, ha una rete multinazionale di 6.300 negozi abbinati alle stazioni di servizio.Attimi di panico, in una attività commerciale di via Homs, a Foggia. Il cliente si è improvvisamente accasciato al suolo ed è stato rianimato dagli operatori del 118 e trasportato al Policlinico citta ...