I soprannomi in Argentina sono una cosa seria

(Di giovedì 15 dicembre 2022) El Músico Enzo Fernández, e già scorre davanti agli occhi una biografia filmata, per quando l’ultimo arrivato tra i titolari della Nazionaleterminerà la carriera. El General Nicolás Otamendi è una statua: potrebbe essere il nome di un borgo alla periferia di Buenos Aires, fondato da un militare con il senso della difesa ferrea. Altri, tenerissimi, risalgono al campetto delle cebollitas (i pulcini del calcio) o si tramandano di genitore in figlio:gli apodos, iaffibbiati ad ogni giocatore argentino – in generale, centro-sudamericano – e che accompagnano l’atleta lungo tutta la vita sportiva, se non oltre. Più facili da ricordare per le tifoserie rispetto ai doppi nomi di battesimo, anche se Messi nelle nuove canzoni instant è sempre più “Lionel” e sempre meno la Pulga, la pulce: nickname affibbiatogli per ...

Dal Dibu alla Pulga: tutti i soprannomi dell'Argentina. Ci sono due "tori" Dietro ogni apodos dei calciatori dell'Albiceleste si nasconde un universo privato diventato pubblico, a volte autoevidente, a volte misterioso. In ogni caso, un nuovo battesimo (calcistico) ...