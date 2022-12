”I soliti idioti – il ritorno” | un tour teatrale a partire da aprile 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilde I, il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, diventato famoso grazie all’omonima sitcom di MTV andata in onda per 4 stagioni, a più di 10 anni di distanza dall’ultimo progetto che li ha visti lavorare insieme, torna in grande stile con unin teatro di sei date nelle principali città italiane nella primavera del. I– il, lo spettacolo e le date delPhoto Credits: taodue.itI, diventato poco dopo la sua nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la ...