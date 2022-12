I medici di base della Puglia protestano | visite a luci spente | lume di candela o cellulari Oggi l' iniziativa indetta da Fimmg

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le immagini si riferiscono ad uno studio medico associato di Martina Franca. I dottori Giacobelli e Fabrizio Pastore visitano al buio, come i loro colleghi di studio e di tutta laper la protestadalla, federazione deidina generale. Idihanno la consapevolezza di essere il vero presidio di prossimità dei cittadini (i più deboli innanzitutto) se non l’unico realmente rimasto in un contesto di attese interminabili, di organizzazione sanitaria in difficoltà. Eppure idi, dalle norme di bilancio nazionali, sono esclusi perfino dalle misure contro il caro bollette, giusto per fare un esempio. La protesta odierna,di ...

