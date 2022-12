Grazie al Marocco inizia una nuova epoca per il calcio africano Argentina - Francia | Milan protagonista

La finale di Qatar 2022 sarà tra Argentina e Francia: entrambe con due stelle, le due nazionali andranno alla ricerca del terzo titolo. Ma la storia ...L'impresa non è riuscita al. "Bleus, ora la coppa": questo il commento del presidente francese, Emmanuel Macron, dopo la semifinale con ila cui ha assistito in tribuna allo ...N ella serata di ieri è andata in scena la seconda semifinale di questo mondiale 2022, torneo che ci ha riservato non poche sorprese: una di queste è proprio il Marocco di Regragui, una squadra che ha ...Muani e Theo Hernández portano Les Bleu in finale. I Leoni dell'Atlante si arrendono ai Galletti. Domenica Francia e Argentina si contenderanno ...