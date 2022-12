Forzazzurri

Napoli - Ciccioè intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue ... Il gol diSemplicemente straordinario, anche se forse c'è la responsabilità di ......più adatto a raccogliere l'eredità di Dries Mertens e a duettare in campo con Victor. ...al Maradona contro la Juve Stabia i supporter azzurri sono però stati conquistati da Elisa, ... Graziani su Osimhen: "Al momento è il migliore della Serie A" ForzAzzurri.net - Le parole dell'ex campione del mondo su Victor Osimhen Il Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria e tra i suoi trascinatori c'è ...Ciccio Graziani, ex campione del mondo, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Cassano su Lionel Messi e Diego Armando Maradona.