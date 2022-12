Gravina sulla Superlega | 'Soddisfatti del parere dell'avvocatura UE | si promuova il merito sportivo'

GravinaLife

Riflettori accesicittà contemporanea. Domani a l DIARC di Napoli ( Palazzo, Aula Gioffredo, via Monteoliveto 3) , dalle ore 09:30 è in programma il convegno "Società, arte e architettura per la ...Riflettori accesicittà contemporanea. Domani a l DIARC di Napoli ( Palazzo, Aula Gioffredo, via Monteoliveto 3) , dalle ore 09,30 è in programma il convegno "Società, arte e architettura per la ... La città natale di Benedetto XIII è Gravina in Puglia Bocciato l’emendamento Lotito, ma il presidente Casini anticipa: «Il Governo sta lavorando ad altri provvedimenti». Ecco le riforme del calcio che la Lega di A presenterà alla Federazione: «Meno parti ...Peppe Iannicelli si è soffermato sulla situazione in casa Juventus, durante il suo intervento avvenuto ai microfoni di Canale 21. "Un pericolo che io vedo, in ...