(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' confermata ladiattesaper le 10 a Palazzo. La premier Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto dovrebbero infatti rientrare in tempo da Bruxelles.12, salvo slittamenti, dovrebbe poi tenersi il Consiglio dei ministri, che al momento non risulta ancora convocato. Sul tavolo anche la riforma del Codice degli appalti.

Il Sannio Quotidiano

Riflettori accesi sulla città contemporanea.a l DIARC di Napoli ( Palazzo Gravina , Aula Gioffredo, via Monteoliveto 3) , dalle ore ... Bruno Discepolo , assessore aldel Territorio ...... la vicepresidente della Commissione Elisa Tozzi (gruppo misto - Toscana) ha chiesto ...si potranno fare ulteriori migliorie tenendo conto che a quel momento avremo anche risposte dal... Governo: domani alle 10 cabina regia Pnrr a P.Chigi, poi Cdm Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' confermata la cabina di regia attesa domani per le 10 a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto dovrebbero infatti rientrare in tempo ...Home Economia urbana Roma: 16/12 Cgil e Uil in protesta contro manovra, a rischio treni e Tpl I disagi, a Roma, legati allo sciopero nazionale di 24 ore. Contro la manovra di governo domani, a Roma, s ...