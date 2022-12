Gli sport rotellistici celebrano la conclusione del centenario

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Federazione italianaha concluso il 2022, anno del, con una conferenza stampa nel salone d'onore del Coni a Roma. L'evento ha rappresentato un'occasione per affrontare tante tematiche alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente ed amministratore delegato die Salute Vito Cozzoli e del presidente FISR Sabatino Aracu. Presenti anche alcuni tra i più grandi campionidel momento: Ale Mazzara, per lo skateboarding, protagonista ai Giochi di Tokyo, ed il trio che conta ben 49 titoli mondiali composto da Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni (che ha ufficializzato il suo ritiro), per il pattinaggio artistico, e dalla plurimedagliata olimpica Francesca Lollobrigida, per il pattinaggio corsa. “Ringrazio tutti coloro che ...