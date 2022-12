Gli azzurri in visita al reparto di pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Natale continua a colorarsi di azzurro: una delegazione della squadra azzurra formata da Duccio Degli Innocenti, Tyronne Ebuehi, Ardian Ismajli e Guglielmo Vicario hato questa mattina ildiSandi, consegnando panettoni e doniai piccoli pazienti dele trascorrendo la mattinata assieme a loro. Un appuntamento ormai consueto per i gli, da sempre promotori di iniziative per regalare un sorriso a chi vive queste festività natalizie in maniera, purtroppo, meno fortunata. Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

