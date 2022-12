Giustizia | i penalisti con Nordio | «Separazione delle carriere e intercettazioni sono priorità»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il ritorno al regime della prescrizione sostanziale, la riformaimpugnazioni del pubblico ministero, la, la soluzione della drammatica emergenza carceraria con l’implementazionemisure alternative dalla detenzione.solo alcuneindicate dai avvocatiitaliani al ministro della, Carlo, in occasione di un incontro tenutosi ieri. Al centro del confronto anche l’apertura di tavoli di lavoro congiunti per arrivare ad «approdi condivisi». I legali hanno espresso al ministro «vivo apprezzamento» per le linee programmatiche esposte in Parlamento e auspicato che «ad esse ...