GIUDICE SPORTIVO | UN TURNO A PAZ

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Perugia, 13 dicembre 2022 – Il, in merito alla gara di Campionato Serie B Cagliari-Perugia, ha inflitto undi squalifica a Yeferson Paz “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (già diffidato)”. Pertanto il giocatore salterà la prossima partita di campionato in programma lunedì 19 dicembre contro il Venezia. Fonte articolo e foto: www.acperugiacalcio.comUNA PAZ seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

