Giovani Promesse | l’attaccante inglese Eddie Nketiah

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La rubrica sulledel calcio internazionale prosegue con un talento della Premier League: si tratta di, attaccante classe 1999 in forza all’Arsenal. Con i Gunners ha collezionato finora 26 gol e 3 assist in 111 presenze, mentre in questa stagione è sceso in campo 19 volte tra tutte le competizioni giocando 750 minuti. La storia diNato il 30 maggio da genitori ghanesi a Lewisham, quartiere di Londra situato nel borgo omonimo,è cresciuto calcisticamente nelleli del Chelsea. In seguito, però, viene scartato dai Blues per la sua bassa statura e così passa da una sponda all’altra di Londra. All’età di 14 anni si trasferisce all’Arsenal, con cui debutta in prima squadra il ...

