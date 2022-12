GF Vip 7 | Francesco Chiofalo umilia Antonella | “Ha quasi sempre avuto torto”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip è senza ombra di dubbioFiordelisi. La ragazza è spesso al centro delle dinamiche della casa ed è molto discussa fuori. Nonostante goda di molti apprezzamenti fuori dal reality, la ragazza vanta anche diversi detrattori. Tra questi persino il suo ex fidanzato. L’ex volto dei programmi della De Filippi, infatti, ha rilasciato una recente intervista dove certamente non le manda a dire. Grande Fratello Vip 7:durissimo suCome in molti ricordano, tra le tante storie e flirt diFiordelisi, c’è anche quella avuta con. I due, non a caso, furono al centro del gossip per diverse settimane, finendo spesso a ...