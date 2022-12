(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Grande Fratello Vip7 riserverà ancora delle importanti novità ai telespettatori. Infatti, dopo gli ultimi ingressi di Milena Miconi e di Riccardo Fogli, poi subito squalificato per bestemmia, altri voltisi uniranno presto al cast del reality show. Infatti, come confermato da Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata di Casa Pipol sarebbero ben tre iVipponi pronti a varcare la soglia della famosa porta rossa. Tra di loro un altro volto noto di Uomini e Donne, l’ex tronista Davide Donadei. Il bel pugliese è fresco di rottura, non senza polemiche, della sua storia con Chiara Rabbi, che aveva scelto proprio nel dating show di Mediaset. Ma, insieme a Davide, dovrebbero entrare nella Casa anche altri dueNicole Murgia e Andrea Maestrelli. I due avrebbero avuto un flirt la scorsa ...

Nuovi concorrenti del Grande Fratello: due ex fidanzati ed un belloccioda Parpiglia, durante Casa Pipol, tre nuovi ingressi: Davide Donadei , Nicole Murgia e Andrea Maestrelli (ex ......per l'infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo nella Casa del Grande Fratello. Il ... Si tratta però di rumor non ancora, poiché neanche lo staff di Riccardo sui social ha ... Gf Vip 7, confermati i tre nuovi concorrenti che entreranno nelle prossime puntate: due sono ex fidanzati