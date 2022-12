GF Vip 7 | confermati i nomi dei tre nuovi concorrenti | due di loro sono stati insieme

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ideiche varcheranno la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 prima di Natale erano giàspoilerati da alcuni giornali di gossip, ma a darne l’ufficialità qualche ora fa è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nel programma Casa Pipol in onda su Instagram. Tracidue ex fidanzati (o meglio, due che per un periodo sifrequentati) e un ex tronista di Uomini e Donne (l’ennesimo). Nella Casa GF Vip 7 arriva l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei Come certamente avrete letto sul web e anche qui sul sito di Anticipazioni.tv, dopo Luca Onestini, Luca Salatino e Daniele Dal Moro, nella Casa del Grande Fratello Vip 7 entrerà un altro tronista. Si tratta di Davide Donadei, di recente finito al centro del gossip per la fine ...

Nuovi concorrenti del Grande Fratello: due ex fidanzati ed un belloccioda Parpiglia, durante Casa Pipol, tre nuovi ingressi: Davide Donadei , Nicole Murgia e Andrea Maestrelli (ex ......per l'infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo nella Casa del Grande Fratello. Il ... Si tratta però di rumor non ancora, poiché neanche lo staff di Riccardo sui social ha ...Riccardo Fogli è stato squalificato dal GF Vip per bestemmia: perché Luca Salatino non è stato punito allo stesso modo