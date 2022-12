Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi accusa i suoi compagni di bullismo e il padre da fuori tuona | “Bellavia 2 | vergognatevi!”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si torna a parlare del delicato tema delnella Casa del Grande Fratello Vip . Questa volta la vittima sarebbe apparentemente, che nelle ultime ore ha lamentato un atteggiamento discriminatorio riservatole daicoinquilini. Tant’è che anche ilStefano ha voluto lanciare un messaggio di condanna, pubblicando una Instagram story in cui ha scritto:2. E tutti zitti.!!! Il riferimento a Marco, che ha abbandonato il game show a causa delle gravi affermazioni sul suo conto pronunciate dagli altri concorrenti, è dovuto all’isolamento di cui sarebbe vittima la figlia. Lei stessa ha parlato di ‘’ dopo alcuni episodi in cui ha notato ...

Edoardo Donnamaria è ormai vicino alla rottura conFiordelisi. Stando a quanto emerso, pare che al giovane volto di Forum non siano per niente piaciuti alcuni degli atteggiamenti che la ...Nella casa del GFEdoardo Donnamaria eFiordelisi sono tornati a scontrarsi a causa della gelosia di lui contro Antonino Spinalbese. Edoardo Donnamaria e: la lite Volano scintille nella casa del ...Al Gf Vip 7 le tensioni continuano ad aumentare fino a portare i concorrenti sull’orlo di una crisi di nervi, com’è accaduto a Micol ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...