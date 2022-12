Francia - Marocco | scontri tra tifosi dopo la partita | ragazzo di 14 anni investito e ucciso da un' auto | caccia al pirata

Violenti scontri inal termine della semifinale dei Mondiali che ha visto in campo. Dopo il fischio finale, in diverse zone del paese si sono verificati episodi di violenza in strada, in particolare a Montpellier. Qui un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un'...... ma dai pochi atti trapelati è emersa anche l'opera di influenza del). Leggi anche ... Di certo il tema dell'immigrazione "sta montando", e lo si è visto con le tensioni tra Italia e. ...I transalpini si impongono per 2-0 e conquistano l'accesso alla finale dei mondiali qatarioti dove sfideranno l'Argentina ...I Transalpini vanno così a caccia del bis dopo il successo in Russia nel 2018 Si ferma in semifinale la favola del Marocco ai Mondiali di calcio in Qatar. Vince la Francia 2 a 0. Devastante l'avvio ...